Старый Свет не собирается реанимировать промышленную индустрию Незалежной

Запад развернул на Украине целую кампанию против планов Киева по поддержке отечественной умирающей промышленности. Об этом заявил представитель Федерации работодателей соборной Сергей Саливон.

Напомним предысторию вопроса.

В начале июня Минэкономики опубликовало проект постановления, касающийся госзакупок. Согласно документу, приобретения Украины в сфере машиностроения должны производиться с подтвержденной степенью локализации на территории Незалежной. Эта инициатива тут же вызвала волну негатива западных старших товарищей Киева.

Не успели депутаты зарегистрировать в Верховной раде законопроект о локализации, который подразумевает введение мер на развитие отечественного машиностроения, как критика посыпалась из уст местных блогеров и СМИ, получающих деньги из кошелька американского миллиардера Джорджа Сороса. Подвязалась к ору противников инициативы даже Киевская школа экономики, где ее сочли вредной, выдвинув тезис о значимости импорта для развития страны.

Тот факт, что ранее одна из ведущих советских индустриальных республик снова превращается в аграрное государство, проплаченных из-за океана ура-патриотов не смущает.

Пока оба документа не приняты, но давление Запада продолжается. На поле битвы, заметил Саливон, вышла "более тяжелая артиллерия" в лице европейских чиновников.

"Посол ЕС написал письмо в адрес Разумкова и Шмыгаля, в котором разметил, как неподобающе себя ведет Украина", – цитирует РИА ФАН эксперта.

Добавим, "письмо-счастья" Киеву прислал посол Евросоюза Матти Маасикас. Он указывает в нем премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Рады Дмитрию Разумкову, что постановление украинского кабмина нарушает "основы равного товарооборота и недискриминации", а законопроект депутатов о локализации производства противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС и Соглашению со Всемирной торговой организацией (ВТО), сообщает издание "Наши гроши".

Судя по всему, Украина не нужна Европе как сильная индустриальная держава. А вот выращивать рапс, можно. Как и развивать в соборной игорный бизнес. Кстати, соответствующий законопроект Рада сегодня благополучно поддержала.

