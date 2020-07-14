Вопросами коррупции в Киеве занялся Белый дом

Власти Украины присваивали себе миллиарды долларов, которые выделялись США гражданам Незалежной в виде различных грантов. Команда Петра Порошенко делала это при попустительстве американского президента Барака Обамы и его госсекретаря Джо Байдена. Об этом сообщил адвокат и советник действующего главы Белого дома Руди Джулиани.

По его словам, именно Трамп велел проверить, на что была потрачена иностранная финансовая помощь, которая широким потоком лилась на Украину после прихода к власти Порошенко, поскольку больше половины грантов оплачивали американские налогоплательщики.

Как оказалось, Счетная палата Украины обнаружила воровство $5,3 млрд еще в 2017 г., но посольство США "рекомендовало" правоохранителям Незалежной не проводить расследование, рассказал Джулиани в своем видеоблоге.

По его данным, десятки миллионов долларов, которые переводились из США в рамках программ по повышению конкурентности экономики Незалежной, помощи больным СПИДом и т.п. "осваивались" некими сомнительными фирмами под управлением основателей Центра противодействия коррупции Дмитрия Шерембея и Виталия Шабунина, передает "Страна.ua".

На видео Джулиани демонстрирует документы, подтверждающие хищения американской помощи. Бумаги ему якобы передал украинский депутат Андрей Деркач. Ранее в Киеве нардеп обнародовал аудиозаписи переговоров Порошенко с Байденом, где речь шла о предоставлении Украине крупной суммы денег в обмен на смену генпрокурора.