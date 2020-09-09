В Киеве увидели признаки сближения России и Украины
Постмайданные власти Украины шесть лет назад объявили о том, что соборная взяла курс на сближение с Евросоюзом и НАТО. Однако нынешняя ситуация в стране свидетельствует о том, что данный процесс может быть обратимым. С таким прогнозом выступил экс-посол Киева в США Валерий Чалый.
Дипломат отметил, что хотя в Конституции утвержден курс на вступление в ЕС и Североатлантический альянс, в реальности внешняя политика Незалежной не имеет никакой прозападной стратегии. Зато в стране уже формируются настроения на сближения с Москвой и уверенности, что соборная движется в сторону Запада, уже нет.
"Есть определенные признаки, что так было бы комфортнее многим из тех, кто сегодня находятся при власти", – заявил Чалый в эфире канала UkrLife.TV.
По его мнению, в настоящий момент некоторые политические процессы на Украине идут по инерции, нет должного уровня контроля со стороны парламентского корпуса, также неясным остается внешнеполитический курс страны. В Незалежной нет такой практики, чтобы новый лидер государства объяснял стратегию внешней политики и безопасности, подчеркнул Чалый.
Ранее сегодня бывшийглава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью одиозному журналисту Дмитрию Гордону поведал о том, как Киев "кинул" президента РФ Владимиру Путина, пообещав Москве стрикороба в обмен на ее уступки, но почти ничего не выполнив.
По его словам, Россия, между тем, свою часть выполнила: вернула катера, пленных, выплатила $3 млрд. Украина же снова "кинула". Разве что "увольнение всех прозападных политиков" в руководстве Незалежной почти завершилось, остался один глава МВД Арсен Аваков, заметил Богдан.
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