Украина распродает Ил-76МД под рестораны
На Украине начали распродажу своего парка военно-транспортных самолетов Ил-76ТД, посчитав, что восстанавливать эти машины нецелесообразно, так как слишком дорого.
Как пишет телеграм-канал "Вестник ПВО и ВКС", на аукцион выставят три самолета, которые простаивают более десяти лет.
"Украинская авиационная транспортная компания" продаст их на запчасти, для аттракционов или даже на переоборудование под рестораны.
Вышеуказанная компания является крупнейшим оператором Ил-76МД в стране. На ее балансе 19 самолетов этого типа. Они используются для перевозки грузов, однако "семьдесят шестой" всегда может быть использован для переброски войск и техники. Также его можно применять для высадки десанта. В России регулярно проходят учения ВДВ с десантированием из "семьдесят шестого".
Интересно, что в составе Воздушных сил Украины всего пять Ил-76МД. Для сравнения: у ВВС России их более ста. В 90-е годы прошлого века украинцы при финансовой поддержке распилили на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160. Часть из них успела спасти России, забрав в счет долга за газ.
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