Киев добровольно лишился мощного оружия

Россия и США обхитрили Украину и оставили его без самого мощного оружия – стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Об этом пишет китайское издание Sohu, перевод статьи которой приводит "ПолитРоссия".

Журналисты вспомнили, как после распада СССР Киеву досталось огромное количество оружия и техники, в том числе, самолеты Ту-160 и Ту-95, и внушительное количество крылатых ракет Х-55, которыми они вооружались.

Наличие столь мощного оружия у Украина совершенно не устраивало Россию и США. Сначала американцы щедро выделили украинцам несколько миллионов долларов на утилизацию бомбардировщиков, их распилили в Прилуках. К слову, эти деньги получала и Россия на утилизацию подлодок.

А затем и Москва, с точки зрения Sohu, хитростью заполучила несколько Ту-160 в обмен на списание некоторых долгов, в частности, за газ.

В 1999 году Украина передала России 575 ракет Х-55 в качестве оплаты за поставку природного газа.

Sohu почему-то не упоминает, что в 2000 году в Китай были проданы шесть ракет Х-55СМ, которые были использованы для разработки боеприпасов собственного производства. Пекин заполучил через Украину достаточно много чертежей, секретов, которые впоследствии помогли Китаю создать по-настоящему эффективное вооружение и технику. Поэтому в плане хитрости китайцы могли бы поспорить и Россией, и США.