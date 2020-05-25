Правоохранители Незалежной "шьют" виртуальные дела гражданам России

Бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую обвинили еще по нескольким тяжелым статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в структурном подразделении Генпрокуратуры Незалежной – так называемой "Прокуратуре Автономной Республики Крым".

Так, Поклонская вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и еще рядом лиц проходит как обвиняемая по делу о "создании преступной организации", целью которой была "преступная деятельность" на территории полуострова. Кроме того, Поклонской заочно предъявлено обвинение в "незаконном лишении свободы" человека – одним из эпизодов данного "преступления" является, по мнению украинской стороны, арест обвиненного в попытке устроить теракт Олега Сенцова, сообщается на сайте проекта "Радио Свободы" "Крым.Реалии".

Уличили Поклонскую и в "нарушении законов и обычаев войны", и преследовании оппозиционеров, и закрытии украинских СМИ. Ранее за участие в выборах в Госдуму РФ украинские правоохранители обвинили экс-прокурора Крыма в госизмене.

На днях в украинских СМИ вышло интервью Поклонской Дмитрию Гордону. После этого на журналиста накинулись местные радикалы, а сам он заявил, что действовал по заданию спецслужб. В СБУ, впрочем, слова Гордона не подтвердили.