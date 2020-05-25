В Незалежной решили избавиться от советского наследия в ВВС

Украина объявила о намерении купить истребители иностранного производства и полностью переоснастить Воздушные силы страны, пришедшие в упадок после распада Советского Союза. На сегодняшний день истребительный парк ВСУ укомплектован исключительно машинами советского производства: Су-27 и МиГ-29.

Однако теперь Киев выбирает между F-16 Block 70/72, Saab JAS-39E/F Gripen и другими западными и американскими истребителями. Хватит ли у Украины денег, чтобы закупить достаточное количество истребителей, а главное – обеспечить им должное обслуживание, это уже другой вопрос.

Как сообщило накануне украинское издание Defense Express, реформа ВВС будет проведена в три этапа до 2035 года.

На первом этапе Киев объявит тендер и купит от 6 до 12 истребителей. Опытная эксплуатация первых самолетов должна начаться в 2023 – 2025 годах.

Затем истребители будут поставлять в войска в темпе до 12 машин в год. Параллельно начнут выводить из строя советские машины. А вместо штурмовиков и бомбардировщиков закупят беспилотники. Как показал опыт в Сирии, БПЛА стали очень эффективными на поле боя, и в этом нововведении есть смысл.

К 2035 г. украинцы обещают избавиться от всей устаревшей техники. К этому времени ВВС Украины будут иметь не менее четырех бригад тактической авиации, укомплектованных истребителями поколения 4++, четырех полков ударных и разведывательных дронов, бригаду транспортной и специальной авиации, а также учебную авиабригаду.

На истребители Киев хочет потратить колоссальную для Украины сумму – 200 млрд грн или $7,5 миллиардов. Всего же на реформу планируется потратить 320 млрд грн ( около $12 миллиардов). Часть средств в Незалежной надеются получить от стран НАТО.