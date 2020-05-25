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Пять литров самогона: запрещенный на Украине Сюткин вспомнил о Зеленском-собутыльнике

Пять литров самогона: запрещенный на Украине Сюткин вспомнил о Зеленском-собутыльнике
Валерий Сюткин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Глава Незалежной начал забывать старую компанию

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский славно повеселился в юности. Как игрок в КВН, он не только бесплатно ходил на концерты известных исполнителей, но и пил с ними за кулисами. Одну из таких историй рассказал российский певец Валерий Сюткин.

Дело было в начале 1990-х. Во время гастролей группы "Браво" в Киеве к Сюткину обратился Зеленский с просьбой провести его и человек 20 его друзей-студентов в зал без билетов. Молодые люди славно повеселились, танцуя в проходе. Причем на выступлении артистам подарили пятилитровую бутыль самогона, которую после концерта все вместе и распили. Налили и Зеленскому с компанией, рассказал Сюткин в эфире программы "Легенда" на телеканале RTVI.

Правда, по словам певца, он ту историю вскоре забыл, и лишь потом ему напомнил о былом сам Зеленский. "Он говорит: этого я не забуду. По-моему, начал потихоньку забывать", – намекнул Сюткин на запрет въезда на Украину.

В каком именно году Зеленский пил с Сюткиным за кулисами, певец точно не помнит. Сначала он сказал, что дело было в 1991 г., но тогда получается, что его собутыльник был уж слишком юн. "Концерт, видимо, был в 1993-м или в 1994 году. … Просто мне казалось, что это было в начале 90-х", – цитирует URA.RU исполнителя.

Кстати, впоследствии Зеленский не раз приглашал Сюткина на концерты своего "Квартала 95", передает НСН.

Служба безопасности Украины внесла Сюткина в черный список в январе 2020 года. При этом на апрель 2020 г. у российского певца намечался концерт в Киеве.

Николай ВИКТОРОВ

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