В Крыму сделали заявление об условии подачи воды на полуостров с Украины

В Крыму сделали заявление об условии подачи воды на полуостров с Украины
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Глава Республики с трудом подобрал слова, чтобы ответить на инициативу Киева

Россия рассчитывает только на собственные силы в вопросах водоснабжения Крыма. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. По его мнению, возобновление поставок воды с Украины возможно, но при одном условии.

По словам Аксенова, Украина сейчас находится под "внешним управлением", фактически под оккупацией. Как только она избавится от этого режима, можно будет начинать переговоры о возобновлении подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Однако в этом случае организаторов водной блокады неминуемо ждет уголовная ответственность за совершенное преступление.

Ранее МИД Незалежной распространил заявление о том, что дефицит воды в Крыму возник из-за проводимой Россией демографической политики. В Киеве предупредили, что пустят воду на полуостров, только когда он окончательно вернется под власть Украины.

"Трудно найти цензурные слова",  

прокомментировал высказывание украинских дипломатов Аксенов в сети "ВКонтакте". 

Сейчас многие населенные пункты в Крыму испытывают перебои в водоснабжении. Для жителей Симферополя и ряда других городов установлен график подачи воды. Власти пытаются решить проблему самыми изощренными способами.

Николай ВИКТОРОВ

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