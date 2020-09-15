Глава Республики с трудом подобрал слова, чтобы ответить на инициативу Киева

Россия рассчитывает только на собственные силы в вопросах водоснабжения Крыма. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. По его мнению, возобновление поставок воды с Украины возможно, но при одном условии.

По словам Аксенова, Украина сейчас находится под "внешним управлением", фактически под оккупацией. Как только она избавится от этого режима, можно будет начинать переговоры о возобновлении подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Однако в этом случае организаторов водной блокады неминуемо ждет уголовная ответственность за совершенное преступление.

Ранее МИД Незалежной распространил заявление о том, что дефицит воды в Крыму возник из-за проводимой Россией демографической политики. В Киеве предупредили, что пустят воду на полуостров, только когда он окончательно вернется под власть Украины.

"Трудно найти цензурные слова",

– прокомментировал высказывание украинских дипломатов Аксенов в сети "ВКонтакте".

Сейчас многие населенные пункты в Крыму испытывают перебои в водоснабжении. Для жителей Симферополя и ряда других городов установлен график подачи воды. Власти пытаются решить проблему самыми изощренными способами.