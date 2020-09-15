Украина назначила ответственного за дефицит воды в Крыму

Украина назначила ответственного за дефицит воды в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Киев готов полностью восстановить водоснабжение полуострова при одном условии

В том, что жители Крыма испытывают недостаток питьевой воды, виновата Россия. Об этом заявили в МИД Украины. Там объяснили возникший дефицит воды на полуострове изменением демографической ситуации – дескать, жителей стало очень много, вот ресурсов и не хватает.

По мнению украинских дипломатов, Москва совершает преступление, заселяя Крым "гражданами РФ, которые являются лояльными к экспансивной политике своего государства". Помогать в этом случае с решением гуманитарной катастрофы Киев не собирается. Обеспечение населения всем необходимым: едой, лекарствами, водой – обязанность России. Тем более, что, по оценке Киева, людям воды было бы достаточно, если бы не милитаризация полуострова.

"Под предлогом "гуманитарной нужды" российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса",

заявили в МИД Незалежной. В связи с этим там отвергли все претензии по поводу перекрытия Северо-Крымского канала, ранее обеспечивающего 85% потребностей Крыма в питьевой воде, назвав их юридически "ничтожными".

Власти Украины обещают: водоснабжение Крыма будет полностью восстановлено, как только полуостров вернется под контроль Киева. До тех пор - это головная боль Москвы и финансовое бремя российских налогоплательщиков.

Засушливое лето в 2020 г. привело к обмелению рек и водохранилищ в Крыму. Часть населенных пунктов, в том числе Симферополь, уже переведены на водоснабжение по графику. При этом международные правозащитные организации и даже ООН закрывают глаза на возникшую по решению Украины проблему.

Николай ВИКТОРОВ

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