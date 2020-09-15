Зеленский отказался подбирать слова для описания отношений с Россией

Зеленский отказался подбирать слова для описания отношений с Россией
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной вспомнил о временах, когда украинцы и русские были братьями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может найти слово, которое бы описывало сегодняшние связи между Киевом и Москвой, но точно это не "отношения", поскольку из-за событий в Крыму и Донбассе украинская сторона их потеряла. Об этом лидер соборной говорил на пресс-конференции в Вене, куда он прибыл с рабочим визитом.

"К сожалению, мы потеряли это слово и потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке страны. Сегодня 14 тыс. погибших, а сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашел те слова, что между нами", – цитирует РИА "Новости" выступление пана Зеленского.

Одновременно, заметил глава государства, диалог с его российским коллегой начался. В качестве положительного примера такого контакта он назвал установленный в Донбассе режим тишины, который стартовал с 27 июля, а также возвращение на родину 140 удерживаемых лиц.

"Я считаю, что это и есть начало диалога. А относительно отношений (с президентом РФ Владимиром Путиным – ред.) я считаю, что еще очень рано говорить", – подчеркнул Владимир Александрович.

Он отметил, что ранее, до событий 2014 г., граждане Украины и России считали друг друга братьями и сестрами.

"У нас были прекрасные отношения", – резюмировал пан Зеленский.

Напомним, ранее сегодня Верховная рада признала президентские выборы в Белоруссии нелегитимными. За это решение проголосовали 228 депутатов, против вступили 28 парламентариев, воздержались – 21, еще 68 человек вообще не участвовали в голосовании, передает телеканал "112".

Таким образом, у Киева может возникнуть проблема с переговорной площадкой для урегулирования военного конфликта в Донбассе, которой до сих пор была белорусская столица Минск. Поскольку сложно себе представить поездку членов украинской делегации из Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Москву, сторонам придется искать удовлетворяющий всех вариант.

В ином случае, налогоплательщики Незалежной будут оплачивать перелеты киевских представителей, возможно, в Париж или Берлин.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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