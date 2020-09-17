После заявлений из Киева на полуострове рассказали, почему воссоединились с Россией

Три причины, по которым Украина лишилась Крыма, назвал политолог, замглавы общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Так он ответил на сообщение из Незалежной о якобы "истинных" условиях, которые привели к развалу Вооруженных сил страны и потере полуострова.

Крым находился в составе Украины 23 года. За все это время на полуострове ничего не менялось, Киев не уделял региону никакого внимания "с точки зрения развития", сообщил эксперт.

Также жители республики не чувствовали себя в безопасности, отметил политолог. И пояснил, что националистические настроения в Незалежной с 2014 года росли, как и агрессия в отношении населения полуострова, в большинстве своем говорящего на русском языке, передает РИА ФАН.

В заключение Форманчук назвал главную причину. По его словам, проголосовав на референдуме 2014 года, "крымчане восстановили историческую справедливость". Крым, напомнил он, принадлежал России до 1954 года, пока не стал украинским по указу Президиума Верховного Совета СССР. В документе говорилось, что передача полуострова вызвана в том числе близостью территорий.

Ранее в Киеве назвали целых пять причин потери Крыма. Этому способствовали, по мнению Госбюро расследований (ГБР), масштабное сокращение в рядах ВСУ, "подрыв состояния мобилизационной готовности", лишение систем противовоздушной обороны полуострова, проведенные в армии противозаконные организационные изменения и непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.

На это уже ответили в России. Политолог Богдан Безпалько, указав на историю Украины, опроверг "истинность" причин воссоединения Крыма с РФ, озвученных в Незалежной.