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Описанные в Киеве причины, которые, как считают в Незалежной, и привели к выходу Крыма из ее состава, не связаны с присоединением полуострова к РФ. В действительности Украина является территорией из самых разных областей, принадлежавших в тот или иной исторический период разным империям, заявил политолог Богдан Безпалько.
Ранее на сайте Госбюро Украины появилась информация об "истинных причинах", по которым полуостров вышел из ее состава. В Киеве таковыми назвали сильнейшее сокращение ВСУ, низкий уровень мобилизации, крах крымских ПВО, преступные изменения в содержании документов об обороне и игнорирование угрозы извне.
Как отметил политолог, на Украине не может быть государственного единства – жители востока или запада страны не зависят от числа военно-призывных пунктов и боевой техники. Эксперт убежден, что война в Донбассе во многом вызвана отношением остальной части населения к местным жителям, считавшихся "недоукраинцами", которые, по их мнению, нуждались в насильственной интеграции в "единую национальную Украину".
Такая же ситуация несколько лет назад наблюдалась в Крыму. И в то время уровень жизни на полуострове был довольно низким – Крым ушел от Украины точно не из-за недостатка призывных пунктов. Безпалько уверен: расширение мобилизации могло бы привести к еще большим боевым потерям ВСУ, сообщает телеканал "Звезда".
"Это лишь элемент военной истерии, который когда-то был характерен для Порошенко, а теперь для ГБР", – резюмировал эксперт.
Ранее бывший генпрокурор Незалежной Юрий Луценко призвал Зеленского атаковать Крым.
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