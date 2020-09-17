Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России

Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Давний юридический казус может сыграть злую шутку с Киевом

Крым – не единственная территория, которой может лишиться Украина. Границы Незалежной могут быть полностью пересмотрены. На это обратили внимание эксперты из КНР, изучившие документы по разделу Советского Союза на отдельные государства.

Россия может признать недействительными Беловежские соглашения, заключение которых стало финалом СССР. На это есть юридические основания: изменениям должен был предшествовать всенародный референдум, но он не был проведен. Глава России Борис Ельцин грубо нарушил Конституцию Советского Союза, чем может воспользоваться Москва сегодня, приводит мнение аналитиков китайское издание Sohu.

"Россия может поставить под сомнение “Беловежское соглашение” и потребовать от Украины пересмотра государственных границ", - делает вывод автор статьи (цитата по "ПолитРоссии").

Эксперты КНР полагают, что западные страны в этом случае встанут на сторону Украины и выступят против пересмотра границ, но, как всегда, они ограничатся лишь моральной поддержкой.

Соглашение о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) было подписано руководителями России Борисом Ельциным, Украины Леонидом Кравчуком и Белоруссии Станиславом Шушкевичем в резиденции "Вискули" в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года. Как недавно заявил Кравчук, он не жалеет о сделанном, но считает виновным в событиях 30-летней давности первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

Николай ВИКТОРОВ

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