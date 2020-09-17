В Европе пригрозили лишить Украину финансовой помощи

В Европе пригрозили лишить Украину финансовой помощи
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Долгожданный перевод в размере €1,5 млрд может так не дойти до Киева

Власти Украины не соблюдают обязательства по антикоррупционной реформе. Это может стать поводом для отмены безвизового режима, а также отказа в финансовой помощи. Об этом заявила представитель Комитета Европарламента по сотрудничеству ЕС и Украины Виола фон Крамон.

По словам европарламентария, у Европы есть большие вопросы к назначению главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине. Как только международное сообщество переключило основное внимание на Белоруссию, власти Украины быстренько продвинули своих людей, у которых нет "ни опыта, ни порядочности", чтобы влиять на выбор руководителя САП, заявила она.

"Не выйдет, – предупредила фон Крамон в "Твиттере". – Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и очередной транш в размере €1,5 млрд".

В начале недели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения о возможной угрозе безвизовому режиму с ЕС. Выступая по телевидению,  он заявил, что много общается с зарубежными партнерами и никто даже не намекал на проблему с безвизом.

В июне 2020 г. Киев договорился с МВФ о выделении финансовой помощи в размере  $5 млрд. Первый перевод на сумму $2,1 млрд Украина уже получила и ждала следующий. Кроме этого, ЕС обещал Незалежной денег для преодоления последствий эпидемии коронавируса.

Николай ВИКТОРОВ

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