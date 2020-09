Власти Украины не соблюдают обязательства по антикоррупционной реформе. Это может стать поводом для отмены безвизового режима, а также отказа в финансовой помощи. Об этом заявила представитель Комитета Европарламента по сотрудничеству ЕС и Украины Виола фон Крамон.

По словам европарламентария, у Европы есть большие вопросы к назначению главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине. Как только международное сообщество переключило основное внимание на Белоруссию, власти Украины быстренько продвинули своих людей, у которых нет "ни опыта, ни порядочности", чтобы влиять на выбор руководителя САП, заявила она.

"Не выйдет, – предупредила фон Крамон в "Твиттере". – Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и очередной транш в размере €1,5 млрд".

While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance