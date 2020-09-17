Курс рубля
- Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
Власти Украины не соблюдают обязательства по антикоррупционной реформе. Это может стать поводом для отмены безвизового режима, а также отказа в финансовой помощи. Об этом заявила представитель Комитета Европарламента по сотрудничеству ЕС и Украины Виола фон Крамон.
По словам европарламентария, у Европы есть большие вопросы к назначению главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на Украине. Как только международное сообщество переключило основное внимание на Белоруссию, власти Украины быстренько продвинули своих людей, у которых нет "ни опыта, ни порядочности", чтобы влиять на выбор руководителя САП, заявила она.
"Не выйдет, – предупредила фон Крамон в "Твиттере". – Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и очередной транш в размере €1,5 млрд".
While international community is occupied with #Belarus, 🇺🇦 #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020
🇺🇦 Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance
В начале недели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения о возможной угрозе безвизовому режиму с ЕС. Выступая по телевидению, он заявил, что много общается с зарубежными партнерами и никто даже не намекал на проблему с безвизом.
В июне 2020 г. Киев договорился с МВФ о выделении финансовой помощи в размере $5 млрд. Первый перевод на сумму $2,1 млрд Украина уже получила и ждала следующий. Кроме этого, ЕС обещал Незалежной денег для преодоления последствий эпидемии коронавируса.
У президента интересно "ходили ноги" во время разговора с белорусским лидером
Раскрылись подробности того, как германские врачи добыли улику, якобы подтверждающую отравление оппозиционера в России