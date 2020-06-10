Президент Незалежной обрадовался очередному траншу

МВФ решил дать Украине кредит в размере $5 миллиардов. Новая программа поддержки Незалежной рассчитана на 18 месяцев. По первому траншу Киев получит$ 2,1 млрд, остальные деньги поделят на четыре выплаты. Об этом стало известно из пресс-релиза фонда.

МФВ хочет помочь Украине справиться с последствиями эпидемии коронавируса, чтобы страна одновременно продолжала проводить реформы для укрепления экономики.

При этом, как передает РИА "Новости" заявление фонда, Незалежной нужны новые изменения для экономического роста, ведь ситуация, по прогнозам специалистов, в этой сфере ухудшится в 2020-м из-за COVID-19. Эпидемия сильно ударит по бюджету Украины, а доходы упадут еще сильнее.

Президент Незалежной Владимир Зеленский уже порадовался решению фонда. Лидер украинцев отметил в своем "Твиттер", что первый транш оказался на $200 млн больше, чем предполагалось.

Предыдущая программа МФВ по поддержке Украины была одобрена в 2018 г. и рассчитана на 14 месяцев.