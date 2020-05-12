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Казна пуста: Украине нечем восстанавливать экономику

Казна пуста: Украине нечем восстанавливать экономику
Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киеву нужно срочно просить денег у международных организаций и партнеров

На преодоление экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, в казне Украины средств нет. Об этом сообщил экс-глава Минфина и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Я заявляю совершенно откровенно и обоснованно - денег в казне нет. А сокращение затрат на медицину и социальные статьи сейчас просто невозможно", – цитирует Gordonua.com Данилюка.

Он считает, что Киеву необходимо как можно скорее "получить международную поддержку от МВФ, Всемирного банка и так далее". По его мнению, сейчас у властей других вариантов спасения экономики просто нет. Полученные же деньги госдарство должно направить на поддержку потребительского спроса, подчеркнул бывший чиновник.

Ранее во вторник, 12 мая, стало известно, что ВВП соборной в первом квартале 2020 года сократился на 1,2%. До коронавирусного кризиса прогнозировалось его снижение на 0,9%.

"Как и ожидалось, по результатам марта падение экономики углубилось", – цитирует украинский "Интерфакс" релиз Минэкономики.

В ведомстве отмечают, что к такой ситуации страна пришла на фоне распространения эпидемии COVID-19. Незалежная сейчас испытывает проблемы с логистикой, а также уменьшение спроса в мире на отечественную промышленную и сельхозпродукцию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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