У украинских властей есть только один способ вернуть регион

Киев отказывается выполнять Минские соглашения, опасаясь окончательно потерять Донбасс после выборов, но другого плана действий по реинтеграции региона у него нет. На это указал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он напомнил, что экс-президент Незалежной Петр Порошенко подписал Минские соглашения, в которых сказано, что контроль над границей страны на донбасском участке перейдет к Киеву после проведения выборов в регионе. Но нынешние украинские власти считают это условие неприемлемым.

"Украина настаивает, чтобы вначале был передан контроль на границе, а потом уже под полным контролем Украины проводились бы выборы. Украина считает, что, кто контролирует реальную власть в момент выборов, тот и побеждает на выборах", – пояснил Суслов в эфире телеканала "Перший Козацький".

Соответственно, Киев не выполняет Минские соглашения. Но "плана Б", о котором на днях говорил глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак, на самом деле у Украины нет. По мнению экс-министра, помочь в этой ситуации может только одно – экономическое процветание Украины, чтобы население Донбасса поверило в то, что с Киевом ему будет жить не хуже, чем с Москвой.

"Чем хуже в Украине будет ситуация по сравнению с российской ситуацией, тем меньше вероятность того, что граждане Украины, которые проживают на Донбассе, проголосуют за какие-то украинские силы на выборах, тем меньше вероятность реинтеграции этого региона", – заявил Суслов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул международной группе посредников новые условия по урегулированию в Донбассе.