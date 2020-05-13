Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

На Украине обнаружили сеющих панику агентов России

На Украине обнаружили сеющих панику агентов России
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Спецслужбы Киева вылавливают инакомыслящих в интернете

Завербованные Россией агитаторы срывают мероприятия по борьбе с коронавирусом на территории Незалежной. Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ) в среду, 13 мая.

По данным ведомства, только за период карантина СБУ удалось разоблачить 323 человека, использовавших "любые информационные поводы для создания хаоса и паники". Против 16 из них уже возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в том, что "по заданию российских спецслужб распространяли фейки о карантинных ограничениях из-за COVID-19 и инспирировали протесты", а также "призывали к изменению границ территории Украины", сообщает пресс-служба СБУ.

В целом, по заявлению ведомства, российские спецслужбы развернули активную деятельность в интернет-пространстве Незалежной. Их "тролли и боты" якобы подогревают негативные настроения в обществе. А накануне Дня Победы они массово внедряли в сознание украинских интернет-пользователей "выгодные Кремлю месседжи, связанные с событиями Второй мировой войны". В результате за последние два месяца СБУ пришлось заблокировать около 2,3 тыс. интернет-сообществ, где активничали пророссийские агитаторы, отчитались в ведомстве.

Ранее в Вашингтоне заявили, что российская "онлайн-армия" снова сеет смуту накануне выборов президента США.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая

Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек

Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая

Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей