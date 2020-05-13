Директор "Нафтогаза" обвинил Россию в своем увольнении
Исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, занимавшегося в последние годы судами с "Газпромом", увольняют. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбук" в среду, 13 мая.
"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из "Нафтогаза", - написал украинский топ-менеджер.
Пан Витренко обосновал такое решение тем, что в настоящее время "не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом"".
По его информации, инициатором его увольнения стал глава правления компании Андрей Коболев.
Как пишет "112", пан Витренко в "Нафтогазе" занимался проектами по защите его интересов в судебных спорах с "Газпромом", а также координировал разработку и систематическое обновление макроэкономической модели Украины.
Между тем, на прошлой неделе в компании появилась новая должность – главный исполнительный директор, которую уже занял Отто Ватерландер.
Добавим, о том, что Витренко может лишиться своего поста,а его место займет голландец, "Утро" писало в начале апреля.
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