Через 30 лет Незалежная останется только на карте мира без населения

Климатические изменения, которые произойдут к 2050 году, могут привести к тому, что украинцы исчезнут с территории нынешней Украины. Об этом пишет издание "Апостроф".

Отмечается, что глобальное потепление уже сейчас вносит серьезные изменения в природе страны. Так, последние значительные осадки в соборной наблюдались примерно год назад, а в 2019-ом зафиксированы все виды засух, которые могут быть, говорится в статье.

"И все это перерастает в геологическую засуху, когда горизонт воды снизился. Сейчас, например, даже на севере Украины, которая всегда входила в зону переувлажнения, мы имеем проблемы с уровнем воды в колодцах", – сообщает автор издания.

Он проанализировал ряд сценариев, что произойдет в стране, при неблагоприятном развитии ситуации, и пришел к неутешительному выводу: если не принять необходимых мер, то Украина сохранится как территория, однако "выживут ли украинцы – тот еще вопрос".

Напомним, в середине апреля на фоне будующих пожаров под Чернобыльской АЭС Киевская область, кроме гари, пережила редкое явление для Незалежной – столичный регион с мегаполисом накрыла красная песчаная буря. В Управлении экологии и природных ресурсов Киева тогда объяснили, что это реально связано с изменением климата - бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков, итогом чего стала воздушная эрозия почв и снижение уровня грунтовых вод.

Буквально в начале текущей недели пылевая буря заволокла ряд городов на Ивано-Франковщине. Украинцы тогда дружно делились видеокадрами из Городенок и Коломыи, где на дорогах не было видно от песчаной завесы ни зги.

