Эксперт: Украина вернется в состав России ради благополучия
Действующий президент Украины Владимир Зеленский в своих политических решениях идет ровно по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Назначением главой исполкома Нацсовета реформ экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили, с которым в свое президентство разругался шоколадный король, бывший комик показывает хозяину "Рошена" только "лишний кукиш". Об этом заявил журналист и публицист Анатолий Вассерман.
"Мне жаль Украину, которая таким доказательством от противного лишний раз подтвердила, что не может быть сколь-нибудь благополучной в отрыве от остальной России. И не будет, если не вернется в состав России в таком формате, чтобы не было даже технической возможности ставить вопрос об отделении. Это необходимо, а необходимость рано или поздно найдет возможность", – сказал известный телезнаток в интервью порталу "Правда.ру".
При этом он подчеркнул, что Крым уже никогда не станет украинским, что бы ни говорили на Западе и в самом Киеве. Вассерман напомнил, как во времена суверенной Незалежной полуостров был разграблен, когда из республиканского бюджета изымались средства, которые при СССР шли на ремонт и иные модернизационные составляющие.
"В украинское время я часто бывал в Крыму и любил говорить, что после одесских дорог московские кажутся гладкими, после крымских дорог одесские кажутся гладкими", – отметил он и добавил, что сегодня в Республике ситуация изменилась в лучшую сторону.
По его словам, прежде чем регион снова станет "золотым дном", его необходимо залатать, и Крым движется в этом направлении.
Напомним, свое новое назначение бывший президент Грузии получил 7 мая, чем вызвал негативную реакцию Тбилиси. Грузинские политики назвали такой шаг Зеленского недружественным и аморальным. Сам же ярый русофоб пан Саакашвили вполне ожидаемо уже объявил, что намерен привлечь к реформам в Незалежной американцев.
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