Экс-президент Грузии будет руководить реформами Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ страны, несмотря на недовольство партии "Слуга народа". Об этом говорится в указе главы Незалежной.

Документ опубликован на сайте президента Украины. Коллеги Зеленского по партии были против такой кандидатуры, из-за чего правительству пришлось временно отложить этот вопрос.

Комитет – это орган, который консультирует главу страны по различным вопросам. Он был создан экс-лидером украинцев Петром Порошенко в 2014 году.

Как напоминает издание URA.RU, Саакашвили был председателем Одесской государственной администрации и советником Порошенко. Однако после протестов против экс-президента в 2016-м его выгнали из страны.