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Саакашвили получил должность на Украине

Экс-президент Грузии будет руководить реформами Незалежной

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ страны, несмотря на недовольство партии "Слуга народа". Об этом говорится в указе главы Незалежной. 

Документ опубликован на сайте президента Украины. Коллеги Зеленского по партии были против такой кандидатуры, из-за чего правительству пришлось временно отложить этот вопрос. 

Комитет – это орган, который консультирует главу страны по различным вопросам. Он был создан экс-лидером украинцев Петром Порошенко в 2014 году. 

Как напоминает издание URA.RU, Саакашвили был председателем Одесской государственной администрации и советником Порошенко. Однако после протестов против экс-президента в 2016-м его выгнали из страны. 

Полина ИВАНОВА

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