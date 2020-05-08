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США помогут Украине вернуть Крым

США помогут Украине вернуть Крым
Фото: pixabay.com
Вашингтон продолжит давить на Москву санкциями

Американцы заявили, что по-прежнему поддерживают украинцев – госсекретарь США Майк Помпео пообещал главе МИД Незалежной Дмитрию Кулебе помощь в борьбе с "агрессором", как любят называть Россию в Киеве.

Штаты, судя по словам Помпео, не прекратят давление, пока Украина не заполучит обратно Крым. Вашингтон продолжит политику санкций против России, заверил он собеседника. Эти меры также должны убедить Москву выполнять Минские соглашения, которые она якобы игнорирует. Пресс-релиз опубликован на сайте Госдепа. 

Пользуясь случаем, Помпео также обвинил Россию в создании препятствий для передвижения представителей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины. Наша страна вместе с "поддерживаемыми ею силами" якобы использует в качестве предлога пандемию коронавируса, передает высказывание американскогогоссекретаря сайт "Комсомольская правда". 

Ранее в Москве жестко ответили на планы Киева по возвращению Крыма.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Геннадий Чебурашкин
Ответить
Крым был бесполезной обузой Украине двадцать лет! :))))
Крым жизненно необходим США для контроля Чёрного моря и создания там своей базы ВМС и ракет, нацеленных на Москву.
А хохлам нужны деньги от сдачи Крыма в аренду США.
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