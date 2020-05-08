Вашингтон продолжит давить на Москву санкциями

Американцы заявили, что по-прежнему поддерживают украинцев – госсекретарь США Майк Помпео пообещал главе МИД Незалежной Дмитрию Кулебе помощь в борьбе с "агрессором", как любят называть Россию в Киеве.

Штаты, судя по словам Помпео, не прекратят давление, пока Украина не заполучит обратно Крым. Вашингтон продолжит политику санкций против России, заверил он собеседника. Эти меры также должны убедить Москву выполнять Минские соглашения, которые она якобы игнорирует. Пресс-релиз опубликован на сайте Госдепа.

Пользуясь случаем, Помпео также обвинил Россию в создании препятствий для передвижения представителей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины. Наша страна вместе с "поддерживаемыми ею силами" якобы использует в качестве предлога пандемию коронавируса, передает высказывание американскогогоссекретаря сайт "Комсомольская правда".

Ранее в Москве жестко ответили на планы Киева по возвращению Крыма.