США помогут Украине вернуть Крым
Американцы заявили, что по-прежнему поддерживают украинцев – госсекретарь США Майк Помпео пообещал главе МИД Незалежной Дмитрию Кулебе помощь в борьбе с "агрессором", как любят называть Россию в Киеве.
Штаты, судя по словам Помпео, не прекратят давление, пока Украина не заполучит обратно Крым. Вашингтон продолжит политику санкций против России, заверил он собеседника. Эти меры также должны убедить Москву выполнять Минские соглашения, которые она якобы игнорирует. Пресс-релиз опубликован на сайте Госдепа.
Пользуясь случаем, Помпео также обвинил Россию в создании препятствий для передвижения представителей ОБСЕ и гуманитарных организаций на востоке Украины. Наша страна вместе с "поддерживаемыми ею силами" якобы использует в качестве предлога пандемию коронавируса, передает высказывание американскогогоссекретаря сайт "Комсомольская правда".
Ранее в Москве жестко ответили на планы Киева по возвращению Крыма.
Анекдоты для взрослых: горячая подборка
Свежие приколы отвлекут от тяжелых мыслей
Лукашенко дал совет мужчинам
Президент Белоруссии призвал женатых "потерпеть" и не целоваться с чужими дамами из-за коронавируса
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
- Исследователя коронавируса убили при загадочных обстоятельствах
- Европа рухнула в экономическую яму из-за пандемии
Здоровье
- Комплекс упражнений поможет укрепить суставы после 60 лет
- Раскрыт способ подтянуть живот без упражнений и жестких диет
- Упражнения для пенсионеров: как укрепить тело и избавиться от боли
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик