В Москве раскритиковали новые тактические задачи украинских властей насчет российского полуострова

Стратегические планы министерства иностранных дел Украины по "возвращению" Крыма в лоно ридной неньки являются "детским лепетом". Так прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков свежие прожекты Киева.

"Шаг первый – пустота, второй не работает, третий работать не будет. Кулеба уже пытался создать коалицию против России в Совете Европы, потерпел неудачу и теперь придумывает "три шага вперед, два шага назад", – написал сенатор в своем "Твиттер".

Ранее глава украинского дипведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная разрабатывает стратегию для "возвращения" полуострова. В ней всего три тактических задачи: делать все, чтобы мир не забывал об "оккупации", обеспечивать "эффективность" санкций против крымчан, найти еще инструменты для давления Запада на Россию.

В общем, как говорят в Малороссии, дурень думкой богатеет. Но то такое.

