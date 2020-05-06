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Украина грозится уничтожить российские танки ракетами "Комбат"

Украина грозится уничтожить российские танки ракетами "Комбат"
Фото: Zuma\TASS
Оружие испытывают на машинах Т-72

Украина приготовила свой ответ на российский модернизированный танк Т-72Б3. Генштаб ВСУ выложил на своей странице в Facebook видео испытаний стрельбы управляемой ракетой "Комбат".

Сообщается, что испытания проходили в вблизи поселка Гончаровское, а проводила их бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.


Специалисты измерили дальность, скорость с помощью радарной системы, которая автоматически сопровождала ракету с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.

На фото видна вылетающая ракета, а также стоящий рядом радар на треноге. Пока результаты испытаний неизвестны, однако согласно техническим характеристикам эта ракета разработки КБ "Луч" бьет на 5 км и пробивает 750 мм брони за динамической защитой. Управление ПТУР осуществляется в полуавтоматическом режиме по лазерному лучу.

При создании "Кобмат" киевляне воспользовались разработками двух советских КБ – тульского КБ приборостроения и московского КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана. В частности, у туляков украинцы взяли идею "лазерной тропы", когда лазерный луч светит в "хвост" ракеты и ведет ее к цели. 

Александр ИЛЬИН

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