Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
Политолог Михаил Погребинский пояснил, что является причиной громких заявлений Киева о планах вернуть полуостров в состав Украины. По мнению эксперта, власти Незалежной обязаны выполнять установленную антироссийскую программу, в рамках которой такие высказывания и звучат.
Так политолог прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о трех задачах по "возврату" Крыма, поставленных перед страной. Кулеба сообщил, что Киев намерен поддерживать антироссийскую санкционную политику, продолжать давление на Москву с помощью зарубежных сторонников и держать вопрос о Крыме на повестке дня, сообщает "ПолитЭксперт".
Как отметил Погребинский, украинские власти понимают, что на деле вернуть полуостров не удастся. Но Киев должен выполнять заявленную антироссийскую программу, поэтому продолжает высказываться в подобном ключе, отмечает РИА ФАН.
По мнению политолога, если глава украинского МИД прекратит антироссийскую риторику, то может попросту лишиться своего поста.
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