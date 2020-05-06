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В Киеве раскрыли новый план по возвращению Крыма

В Киеве раскрыли новый план по возвращению Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
С тактикой украинские власти определились, а вот со стратегическим планом вышла загвоздка

Незалежная вернет себе Крым. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, власти страны вполне прагматично просчитали ходы в политической игре и уверены: украинский Крым – "это не дипломатическая фантазия".

С тактическими задачами на ближайшее время все просто, утверждает Кулеба. Главное – держать вопрос Крыма в актуальной повестке дня, "чтобы не забывался", сказал министр в интервью радио НВ. При этом напоминать о своих притязаниях Киев намерен и на международном уровне. Это важно, чтобы "осуществлять давление на Россию" и не дать западным странам отменить санкции против нее.

"Стратегическая задача – это как Крым будет возвращен Украине", – пояснил Кулеба. Решения этого вопроса у Киева нет. По крайней мере, глава МИД признал, что "стратегия и концепция" еще разрабатываются.

Ранее украинский дипломат предложил бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру заключить пари о будущем Крыма. При этом в США строят планы по отмене антироссийских санкций.

Полуостров вошел в состав России весной 2014 г. по результатам всенародного референдума, проведенного после госпереворота в Киеве.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ

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