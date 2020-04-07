Кризис из-за коронавируса - хороший повод пересмотреть экономические ограничения

Ситуация, сложившаяся в мире из-за эпидемии COVID-19, является прекрасной возможностью для ликвидации единственной горячей точки в Европе. Администрация президента США Дональда Трампа может закончить войну на Украине, если сделает правильное предложение главе России Владимиру Путину. Так считают дипломаты Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст, бывшие в свое время послами Вашингтона в Киеве.

По их мнению, каждый год западных санкций стоит России 1% ВВП. Сейчас из-за падения цен на нефть Кремль оказался в еще более трудном положении. Поэтому Трамп при поддержке лидеров Франции и Германии может сделать "смелый шаг" и предложить Путину отмену антироссийских санкций в обмен на "вывод войск из Донбасса".

"Сейчас больше, чем никогда, Россия нуждается в прекращении санкций, – настаивают дипломаты. – Соглашение о выходе (из войны) освободило бы ресурсы и в России, и на Украине для борьбы с коронавирусом", – пишет "Интерфакс – Украина" со ссылкой на распространенное National Public Radio воззвание.

Интересно, что американские дипломаты особо подчеркивают: для отмены санкций хватит решения вопроса с Донбассом, Крым к этому примешивать не стоит. Ограничения из-за полуострова, дескать, введены отдельные, не очень значительные, их можно обсудить потом.

Ранее генсек ООН призвал страны отменить все санкции ради более успешной всемирной борьбы с пандемией. В Киеве после этого предложения запаниковали.