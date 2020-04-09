Шведы требуют ввести санкции против Москвы в ПАСЕ
Россию нельзя было возвращать к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), поскольку она не изменила свою позицию по Крыму. На этом настаивают шведские парламентарии из Партии Центра. В подготовленном ими документе говорится, что антироссийские санкции в европейских институтах необходимо срочно возобновить, чтобы помешать Москве и дальше "игнорировать" позицию международного сообщества.
Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 г., после воссоединения Крыма с РФ. В ответ Москва перестала платить взносы в бюджет организации. В 2019 г. в Совете Европы все же признали, что права всех участников должны быть равными, и России вернули все полномочия, несмотря на возражения Украины, Грузии и прибалтийских республик.
С января 2020 г. Москва принимает полноценное участие во всех мероприятиях ПАСЕ. Вопрос с долгом по членским взносам тоже полностью урегулирован. Поэтому выступления шведских парламентариев, как и любых других, не стоит рассматривать всерьез, считают в РФ.
"Решение в отношении российской делегации уже было принято, никто его пересматривать не будет. Это очевидно", – пояснила RT профессор СПбГУ, специалист по международным отношениям Наталья Еремина.
Напомним, что с января 2020 г. к работе в ПАСЕ вернулась и Украина – ранее ее делегация, недовольная решением по России, объявила организации бойкот. Это очень не понравилось руководству Совета Европы.
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