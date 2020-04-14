Однако в Москве считают их в условиях пандемии аморальными

Россия на станет просить Евросоюз снять с нее санкции из-за пандемии, однако вместе с тем, в Москве считают их аморальными в сложившихся обстоятельствах. Об этом заявил в ходе онлайн-пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров.

По его словам, которые приводит ТАСС, после того как западные партнеры подвели Москву, Россия сделала опору на собственные силы. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не встает на путь изоляции и всегда открыта для сотрудничества.

Вспоминая события в Киеве в 2014 году, Лавров напомнил, что Запад активно лоббировал сделку, подписанную экс-президентом Украины Виктором Януковичем с оппозицией. Однако когда сделку "растоптали", на Западе лишь развели руками: демократия восторжествовала. В результате, по версии МИД РФ, на Украине процветает экстремизм.

"Мы просто обязаны, учитывая то, как повел себя Запад после 2014 года, застраховать себя от повторения подобных эксцессов", – сказал Лавров.

Что касается односторонних санкций Евросоюза, то глава российского МИДа вообще считает их нелегитмными, так как они были приняты в обход Совбеза ООН.

Ранее бывший президент Украинвы Петр Порошенко сказал, что Россия чуть ли не на коленях упрашивает Запад снять с нее санкции в условиях пандемии.