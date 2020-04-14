Россия отказалась просить Евросоюз снять санкции
Россия на станет просить Евросоюз снять с нее санкции из-за пандемии, однако вместе с тем, в Москве считают их аморальными в сложившихся обстоятельствах. Об этом заявил в ходе онлайн-пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров.
По его словам, которые приводит ТАСС, после того как западные партнеры подвели Москву, Россия сделала опору на собственные силы. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не встает на путь изоляции и всегда открыта для сотрудничества.
Вспоминая события в Киеве в 2014 году, Лавров напомнил, что Запад активно лоббировал сделку, подписанную экс-президентом Украины Виктором Януковичем с оппозицией. Однако когда сделку "растоптали", на Западе лишь развели руками: демократия восторжествовала. В результате, по версии МИД РФ, на Украине процветает экстремизм.
"Мы просто обязаны, учитывая то, как повел себя Запад после 2014 года, застраховать себя от повторения подобных эксцессов", – сказал Лавров.
Что касается односторонних санкций Евросоюза, то глава российского МИДа вообще считает их нелегитмными, так как они были приняты в обход Совбеза ООН.
Ранее бывший президент Украинвы Петр Порошенко сказал, что Россия чуть ли не на коленях упрашивает Запад снять с нее санкции в условиях пандемии.
Коронавирус в России: главное
Последние новости о коронавирусе в нашей стране
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Киево-Печерская лавра закрылась из-за коронавируса
- Китайский врач предупредил о возвращении эпидемии коронавируса в ноябре
- Очистка легких поможет иммунитету противостоять коронавирусу
- Иммунолог: Переболевшие коронавирусом остаются заразными
Здоровье
- Диетолог рассказал, чем заменить подорожавший имбирь
- Излюбленный овощ домохозяек поможет вернуть мужскую силу
- Диета долгожителя: как сохранить потенцию после 70 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик