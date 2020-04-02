Коронавирус

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Порошенко заявил о ползающей из-за коронавируса на коленях России

Порошенко заявил о ползающей из-за коронавируса на коленях России
Петр Порошенко. Фото:Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Политик рассказал, как Москва якобы упрашивает Евросоюз пойти на уступки

Россия "ползает на коленях" и умоляет снять с нее санкции. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Москва пытается воспользоваться пандемией, чтобы хотя бы на время снять санкции за присоединение Крыма.

Политик считает, что санкции действуют и больно бьют по российской экономике, поэтому они должны продолжаться.

"Где разговоры России о том, что санкции им не страшны?" – злорадствует лидер партии "Европейская солидарность".

Порошенко уверен, что важно "добить" Россию санкциями именно в условиях резкого падения цен на нефть, когда она "стоит $16 вместо $120".  Стоит отметить, что в данный момент нефть марки Brent стоит $27. 

Порошенко пригрозил, что Россия как "страна-агрессор" ответит за свои преступления, причем несмотря на то, что киевские власти отдают Кремлю свидетелей. В частности, бывший украинский президент упомянул Цемаха и бойцов "Беркута", намекая на состоявшиеся обмены.

О просьбах России смягчить санкции ничего не сообщалось. Как отметил в интервью Forbes управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов, если бы даже санкции отменили, влияние на тяжесть кризиса в России было бы минимальным.

В то же самое время, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал санкции США во время коронавируса. По его словам, попытки американцев навязать свои интересы ради экономической выгоды безответственные и могут унести жизни. Также против санкций резко высказались в ООН.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Dietrich Ritter
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Все правильно: Империя Зла и Лжи должна распасться как ее предшественник СССР. Всякое Зло должно и будет наказано! РФии нужно еще добавить санкций, раз они такие "нестрашные" и "даже полезные"! Мировое Сообщесво в этом смысле должно пойти пуйлоВАТОму быдлу навстречу! Не жалеть их, как после краха Совка: они все равно не ценят и не понимают человеческих поступков! Со скотами- только по-скотски!
М
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красава свин,прокапался после очередных возлияний,теперь пастве своей рассказывает что он видел в своих синих снах и ведь верят поросята,ждут когда мы развалимся (со дня на день)
зажигай петро дальше
ЫчЪ
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Опять алкаш вылез со своими умопомрачительнымивысерами. Пусть лучше расскажет как у него в стране дела происходят.
Хероям в срало.
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питро, готовь гузно. бутылька из под шампанского в твою морщинестуюжопу войдет со свистом.
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