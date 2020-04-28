Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Меркель: снять с России европейские санкции из-за пандемии невозможно

Меркель: снять с России европейские санкции из-за пандемии невозможно
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Берлин назвал условие отмены рестрикций

Антироссийские санкции, введенные из-за Украины, возможно снять лишь при разрешении политических проблем, которые за ними стоят. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на 11-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог".

Она отметила, что рестрикции вводятся, чтобы "выразить недовольство", хотя в Европе хотя хорошего развития экономики.

"Когда я думаю о санкциях, связанных с Украиной, то мы работаем над тем, чтобы решить политические проблемы, которые стоят за этим", – цитирует РИА "Новости" фрау Меркель.

Канцлер признала, что сейчас в мире исключительная ситуация из-за эпидемии коронавируса, есть серьезные проблемы на международной арене. Тем не менее, глава немецкого кабмина призвала вовремя решать идущие уже много лет конфликты, чтобы снять санкции.

Ранее в апреле на фоне волны публикаций в европейских СМИ о том, что Россия направила помощь в Италию для борьбы с COVID-19 якобы с прицелом на то, что Старый Свет снимет ограничительные меры с нашей страны, представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил о невозможности такого решения. По его мнению, ЕС не видит проблем в сохранении рестрикций в оношении РФ, т.к. они "не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом".

Москва неоднократно говорила, что не собирается просить Запад снять с нее санкции из-за распространения смертельной заразы по миру. Россия призывает отказаться от ограничительных мер в отношении развивающихся государств.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Строгие меры карантина в Москве сохранят

Решать вопрос об отмене режима самоизоляции можно будет лишь через две недели, сказал Собянин

30-й день карантина: свежая статистика по COVID-19 в России

За сутки зафиксировано рекордное количество смертей, а больных стало больше почти на 6,5 тысяч человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей