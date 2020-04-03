Италия отчитала Минобороны России за критику своей прессы
МИД Италии и министерство обороны Республики выразили негодование в адрес российского военного ведомства после критики последнего ряда публикаций местных СМИ, посвященных гумпомощи РФ в борьбе против коронавируса.
Рим выразил благодарность Москве, но обратил внимание "на ненадлежащий тон" ряда выражений, которыми представитель нашего Минобороны оценил некоторые статьи итальянских журналистов.
В совместном заявлении двух министерств говорится о том, что свобода выражения и право на критику являются основополагающей ценностью для Италии, сообщает ТАСС.
В тексте подчеркивается, что смертельная пандемия не может сделать менее важным принцип свободы прессы.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков посчитал, что публикация в газете La Stampa о на 80% ненужности российской помощи составлена "по старым антисоветским пропагандистским учебникам".
По его словам, итальянское издание, прикрываясь свободой слова, "манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны", поскольку ссылается на некие анонимные источники в высокопоставленных политических кругах.
За последнее время в Европе лишь ленивый не упрекал Москву в помощи и гуманитарных грузах, которые она направляет в Старый Свет. Критики России уверены, что наши власти такими действиями преследуют свои корыстные цели.
Вот и в Епропарламенте сегодня 20 депутатов подписали письмо руководству ЕС, в котором обвинили РФ в том, что она помогает итальянцам ради того, чтобы были сняты антироссийские санкции. Авторы бумаги
назвали отправленный Москвой груз "плохо применимой гуманитарной помощью", пишет финансируемое Госдепом США американское "Радио свобода".
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