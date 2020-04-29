Ситуация на востоке Украины не должна мешать вовлечению Москвы в международный диалог по глобальным вопросам

Жесткая позиция Европы в отношении России и ее позиции по конфликту на Украине не привела к урегулированию ситуации. Поэтому ЕС должен пересмотреть свой подход и более гибко относиться к отмене антироссийских санкций. Об этом говорится в докладе Международной антикризисной группы.

По мнению аналитиков, отношения России, Украины и Европы зашли в тупик. Выбранный Западом принцип "все или ничего" убедил Москву, что санкции – просто карательный инструмент, и их не отменят, что бы она ни делала. У России нет стимула прилагать усилия для мира на Украине. Для того, чтобы двигаться вперед, политика ЕС должна быть более гибкой, шаги – зеркальными.

"Мы настоятельно призываем рассмотреть подход, который позволил бы отменять некоторые санкции в обмен на некоторый прогресс с четким сигналом, что санкции вернутся, если процесс урегулирования пойдет вспять", – приводит Euractiv мнение директора программы Европы и Центральной Азии Ольги Оликер.

Докладчики отмечают, что не призывают к отмене ограничений по принципу "все на немного", но уверены, что постепенное сближение позиций, совместное решение вопросов безопасности в Европе, открытый допуск России на финансовые рынки, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, пойдет всем на пользу.

Евросоюз ввел санкции против России вслед за США в 2014 г., после того как Москва поддержала недовольных переворотом в Киеве жителей Донбасса и Крыма. По результатам референдума в марте 2014 г. Крым перешел под юрисдикцию РФ.

Планировалось, что в апреле лидеры "нормандской четверки" обсудят дальнейшие шаги по урегулированию в Донбассе, однако переговоры отложены, поскольку Киев еще не выполнил договоренности, согласованные на саммите в декабре 2019 года.