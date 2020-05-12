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Конгрессмены призвали США ударить по России новыми санкциями

Конгрессмены призвали США ударить по России новыми санкциями
Фото: pixabay.com
Американцы выступили против "нарушения прав человека" в РФ

Американские конгрессмены – демократ Элиот Энгел и его помощник– республиканец Майкл Маккол – считают, что в России не соблюдаются права людей. Поэтому они подготовили проект резолюции с требованием ввести против Москвы новые рестрикции. 

Чиновники заявили, что выступают против случаев, когда в тюрьму попадают российские работники СМИ, активисты гражданского общества и активисты, которые борются за свободу вероисповедания. Американцы в своем документе призывают выпустить политзаключенных на свободу.

Конгрессмены также попросили президента США Дональда Трампа объявить о новых ограничительных мерах против представителей российских властей, которые, по их мнению, ответственны за подобные нарушения прав человека. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей. Однако никаких конкретных примеров американцы не привели. 

При этом в России не раз указывали на безосновательность подобной критики в адрес страны. 

Полина ИВАНОВА

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