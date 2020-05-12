Названо препятствующее введению новых санкций против России условие
Очередные рестрикции, к которым призывают конгрессмены США якобы из-за нарушения прав человека в РФ, не принесут Вашингтону глобального успеха. Причина кроется в том, что на фоне пандемии коронавируса, которая накрыла весь мир, международные конфликты ушли на второй план. Конечно, несмотря на это, американцы продолжают вести антироссийскую политику. Однако в свете последних событий нанести чувствительный удар по нашей стране им вряд ли удастся. Такого мнения придерживается политолог Наталия Елисеева.
Эксперт назвала действия США "заезженной пластинкой", отметив, что в попытке усилить давление на Россию они используют одни и те же методы.
"Такие обвинения мы слышим не в первый раз. Это уже заезженная пластинка, но она в определенное время всегда включается", - прокомментировала она заявления о нарушениях прав человека. Политолог добавила, что в такой ситуации всегда найдутся настроенные против России люди, готовые за определенное вознаграждение сыграть роль "жертвы режима", передает сайт телеканала "360".
Между тем другие страны слишком заняты собственными проблемами, обрушившимися на них из-за пандемии коронавируса. Вряд ли они прислушаются к призывам американцев ввести новые санкции против России, заключила Елисеева. США же, если их попытка окажется безуспешной, отложат очередную санкционную атаку до лучших времен, отмечает "Царьград".
Ранее в США заявили, что не прекратят давление на Россию, пока Крым не вернется в состав Украины.
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