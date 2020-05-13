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Мнения ООН и России по поводу санкций совпали

Мнения ООН и России по поводу санкций совпали
Антониу Гутерриш. Фото: Xie E/Xinhua/www.globallookpress.com
Введенные в одностороннем порядке экономические ограничения не дают странам возможности побороть коронавирус

В период пандемии нужно активизировать международное сотрудничество, а не создавать препятствия для него. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Призываю государства-члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени", - цитирует РИА "Новости" генсека.

Гутерриш напомнил, что он еще в конце марта обращался к лидерам "Большой двадцатки" с призывом отказаться от применения санкций, которые подрывают способность государств эффективно противостоять эпидемии коронавируса. О том же в апреле говорил и глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий. Обращаясь к "здравомыслящим политикам" Запада, российский парламентарий указал на деструктивность санкционной политики, от которой сейчас страдает треть населения планеты.

"Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова", – ответил Гутерриш Слуцкому. Генсек ООН подчеркнул, что намерен активно бороться с односторонними санкциями, которые негативно отражаются на безопасности стран, и рассчитывает на поддержку России в этом вопросе.

Ранее от США потребовали снять санкции с Сирии хотя бы на период пандемии.

Николай ВИКТОРОВ

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