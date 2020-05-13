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СНБО Украины продлила санкции в отношении российских соцсетей

Теперь это решение должен утвердить президент сраны

Санкции Киева в отношении российских социальных сетей Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и других продлены на три года. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в своем "Фейсбук".

Соответствующий проект решения направлен в Офис главы государства Владимира Зеленского на подпись.

Ранее, 11 мая, бывший лидер нации Петр Порошенко горячо призывал действующего главу Незалежной продлить данные рестрикции.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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