Теперь это решение должен утвердить президент сраны

Санкции Киева в отношении российских социальных сетей Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и других продлены на три года. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в своем "Фейсбук".

Соответствующий проект решения направлен в Офис главы государства Владимира Зеленского на подпись.

Ранее, 11 мая, бывший лидер нации Петр Порошенко горячо призывал действующего главу Незалежной продлить данные рестрикции.

