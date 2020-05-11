Ограничительные меры истекают в мае

Бывший украинский лидер Петр Порошенко потребовал от действующего президента Владимира Зеленского немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросу российских социальных сетей. Об этом шоколадный король написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что пять лет назад добился введения санкций в отношении наших соцсетей, несмотря на жесткое сопротивление его оппонентов.

"Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, это ни в коем случае нельзя делать? Вплоть пока не были найдены данные подписчиков "ВКонтакте" и "Одноклассники" в ФСБ", – отметил пан Порошенко.

Также себе в заслугу он поставил запрет на трансляцию в Незалежной почти всех телеканалов из РФ.

"Усилия, которые мы должны направлять на информационное противодействие гибридной агрессии, отнюдь не менее важны, чем те усилия и средства, которые мы выделяем на оборону государства", – резюмировал лидер партии "Европейская солидарность".

Своему спичу Петр Алексеевич дал громий заголовок – "Российские соцсети убивают".

Указ о санкциях в отношении "Вконтакте", "Одноклассников" и сервисов "Яндекса", за исключением главной страницы с поиском, был подписан 15 мая 2017 года. В нынешнем апреле СНБО предложила продлить действие запрета, однако до сих пор решение не принято.

Вероятно, Порошенко полагает, что Зеленский не собирается продолжать борьбу с российскими соцсетями методами старого руководства.

Необходимо отметить, что украинцы еще пять лет назад нашли способы, как преодолеть блокировку наших Сетей на территории Незалежной, и вполне благополучно продолжают ими пользоваться. В том числе через интернет успешно смотрят российское телевидение.

