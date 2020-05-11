От Зеленского требуют продлить санкции в отношении российских соцсетей
Бывший украинский лидер Петр Порошенко потребовал от действующего президента Владимира Зеленского немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросу российских социальных сетей. Об этом шоколадный король написал в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что пять лет назад добился введения санкций в отношении наших соцсетей, несмотря на жесткое сопротивление его оппонентов.
"Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, это ни в коем случае нельзя делать? Вплоть пока не были найдены данные подписчиков "ВКонтакте" и "Одноклассники" в ФСБ", – отметил пан Порошенко.
Также себе в заслугу он поставил запрет на трансляцию в Незалежной почти всех телеканалов из РФ.
"Усилия, которые мы должны направлять на информационное противодействие гибридной агрессии, отнюдь не менее важны, чем те усилия и средства, которые мы выделяем на оборону государства", – резюмировал лидер партии "Европейская солидарность".
Своему спичу Петр Алексеевич дал громий заголовок – "Российские соцсети убивают".
Указ о санкциях в отношении "Вконтакте", "Одноклассников" и сервисов "Яндекса", за исключением главной страницы с поиском, был подписан 15 мая 2017 года. В нынешнем апреле СНБО предложила продлить действие запрета, однако до сих пор решение не принято.
Вероятно, Порошенко полагает, что Зеленский не собирается продолжать борьбу с российскими соцсетями методами старого руководства.
Необходимо отметить, что украинцы еще пять лет назад нашли способы, как преодолеть блокировку наших Сетей на территории Незалежной, и вполне благополучно продолжают ими пользоваться. В том числе через интернет успешно смотрят российское телевидение.
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