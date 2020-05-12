Достигнутые ранее договоренности с Брюсселем украинцев уже не устраивают

Углубление сотрудничества Незалежной с Евросоюзом должно идти по новому сценарию. Об этом заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. По его мнению, прежние договоренности стране уже не выгодны, а ситуация позволяет Киеву диктовать свои условия.

"Сейчас очень удачный момент. Как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия. Пересмотра условий ждут наши производители", – заявил Пристайко в интервью DW. И добавил: "Большинство квот, которые были установлены, они уже не устраивают нас".

В частности, вице-премьер указал, что Киев рассчитывает на новые соглашения по сотрудничеству с ЕС в вопросах безопасности и обороны, в цифровой сфере, в области таможни и юстиции. "Мы перешли этап первых контактов с ЕС в рамках соглашения о бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим (параметры соглашения)", – отметил он.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС было ратифицировано Верховной радой в 2014 г., но вступило в силу после того, как в 2017 г. документ ратифицировали в Нидерландах с оговоркой, что Незалежная не является кандидатом на вступление в ЕС, а украинцы не могут свободно жить и работать в европейских странах. Обязательств по военной обороне территории Украины Брюссель на себя также не взял.

Ранее Киев присоединился к санкциям Брюсселя против Минска.