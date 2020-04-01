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Украина присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии

Украина присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии
Фото: flickr.com
Ограничительные меры продлены до марта 2021 года

Санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут действовать, по меньшей мере, еще почти год – до 28 февраля 2021 года. Соответствующее решение принял Совет ЕС.  

Украина, Норвегия, Албания, Северная Македония, Лихтенштейн, Босния и Герцеговина санкции против Белоруссии поддержали, а также взяли на себя контроль за их выполнением.

Ограничения в отношении Минска были введены в 2004 г. и с тех пор регулярно продлеваются. Они предусматривают, в частности, полный запрет на поставку в республику вооружения, комплектующих и военного оборудования. Меры действуют и против ряда белорусских чиновников и политиков, которых на Западе подозревают в заказных убийствах журналистов и оппозиционеров. Им запрещено въезжать на территорию ЕС и других присоединившихся к санкциям стран.  

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в защиту ЕС, назвав его "опорой планеты". Кроме того, в угоду Киеву Минск не признает Крым российской территорией.

Николай ВИКТОРОВ

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