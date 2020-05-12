Экс-политик вводит жителей Незалежной в заблуждение своими предсказаниями

Бредом назвал условия возвращения Крыма под власть Киева глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Очередной бред. Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Крымчан никто не заставит вернуться в чужую Украину и оставить свою историческую Родину – Россию", - приводит слова парламентария РИА "Новости".

Ранее экс-министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин заявил, что возвращение полуострова Украине возможно при двух условиях. Первое – это соблюдение такого международного санкционного давления на Россию, чтобы полуостров стал для нее "непосильной ношей", от которой она сама захотела бы избавиться. Второе условие – это желание самих крымчан перейти в юрисдикцию Украины, передает URA.RU.

"Предсказания" Климкина уже разоблачил представитель постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он указал, что ни одно из названных условий не реально и тем более невозможно их совпадение. "Полуостров никогда не будет гирей для России, на что так надеются украинские горе-политики", – сказал Молохов.

Ранее Климкин объяснил, почему у Москвы нет права отмечать День Победы 9 мая.