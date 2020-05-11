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В России ответили на выпад экс-министра Украины из-за Дня Победы

В России ответили на выпад экс-министра Украины из-за Дня Победы
Павел Климкин. Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Большая часть украинцев не поддерживает мнение чиновника из Незалежной, считает российский сенатор

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не может праздновать День победы над фашизмом. В России ответили украинскому чиновнику, которого назвали "лгущим созданием". 

Климкин выступал в эфире Еспресо.TV, когда рассказал, что Европа и Незалежная рассматривают Вторую мировую войну, как событие, которое никогда не должно повториться. По его мнению, Россия якобы использует этот день для того, чтобы "мобилизовать и раскручивать новые войны". Как добавил Климкин, украинцам стоит быть внимательными и не вестись на провокации России. 

Это заявление не осталось без внимания в нашей стране. Так, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с телеканалом RT отметил, что большая часть населения Украины не разделяет точки зрения Павла Климкина. Российский чиновник предположил, что с экс-министром могут быть согласны те люди, которые на выборах президента 2019-го голосовали за экс-главу государства Петра Порошенко. По словам Цекова, Климкин – "нулевая фигура" в политике.

Не обошел стороной эти слова украинского экс-министра и телеведущий Владимир Соловьев. Лицо российского телевидения сравнил экс-чиновника с Климом Чугункиным из фильма "Собачье сердце" и назвал его "лгущим созданием".

Соловьев сообщил изданию URA.RU, что серьезно воспринимать "бульканье" Климкина нельзя. 

На Украине 8 мая празднуют День памяти и примирения. Все торжества по случаю победы над нацисткой Германией проходят в этот день, как в Европе. 

Полина ИВАНОВА

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