Активисты устроили перформанс в стиле "революции гидности" из-за коррупции во власти

В центре Киева сегодня снова жгли шины. Велосипедные. Как сообщает автор страницы PavlovskyNEWS в "Фейсбук", у офиса президета Украины состоялась акция протеста из-за дела в отношении брата главы администрации лидера нации Дениса Ермака, подозреваемого в коррупции.

Отмечается, что у здания активисты подожгли велосипедную шину в ведре, после чего полиция начала задерживать митингующих.



По словам одного из них, украинцы провели перформанс, чтобы напомнить президенту Владимиру Зеленскому, что "может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы".