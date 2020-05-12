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У офиса Зеленского устроили поджог

продолжениеПрозвучавшая в Турции советская песня вывела из себя украинцев
Активисты устроили перформанс в стиле "революции гидности" из-за коррупции во власти

В центре Киева сегодня снова жгли шины. Велосипедные. Как сообщает автор страницы PavlovskyNEWS в "Фейсбук", у офиса президета Украины состоялась акция протеста из-за дела в отношении брата главы администрации лидера нации Дениса Ермака, подозреваемого в коррупции.

Отмечается, что у здания активисты подожгли велосипедную шину в ведре, после чего полиция начала задерживать митингующих.

По словам одного из них, украинцы провели перформанс, чтобы напомнить президенту Владимиру Зеленскому, что "может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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