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Прозвучавшая в Турции советская песня вывела из себя украинцев

Прозвучавшая в Турции советская песня вывела из себя украинцев
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Посол Украины готов запретить туристам Незалежной отдыхать на турецких курортах

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха пригрозил Анкаре оставить турецкие курорты без туристов с Украины. Представителя Незалежной разозлило исполнение советской песни "Катюша" в Аланье в честь празднования Дня Великой Победы.

Появление этой песни в программе торжественного концерта Сибиха назвал провокацией. По его мнению, спеть "Катюшу" – значит проявить неуважение к гражданам Украины. Своей позицией представитель официального Киева поделился в "Твиттере".

При этом он отметил, что такие действия Турции могут привести к охлаждению украино-турецких отношений и даже прекращению потока туристов из Незалежной. "В действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?" – пишет Сибиха в своем микроблоге.

Напомним, 9 мая в честь празднования юбилея со дня разгрома фашистов советскими войсками в Аланье был дан передвижной концерт. По кварталам курорта в течение нескольких часов курсировал автобус с установленной площадкой, на которой артисты-волонтеры исполняли песни времен Второй мировой войны.

Ранее в России ответили на выпад экс-министра Украины, который заявил, что Россия якобы не имеет права праздновать День победы над фашизмом.

Ольга ФЕДОРОВА

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