Причастность России к убийству в Тиргартене не доказана

Москва не помогала Берлину расследовать гибель гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Тиргартене. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар. Однако только этого обстоятельства мало, чтобы ввести санкции против РФ, признала дипломат.

"Расследование… не завершено, нужно будет посмотреть, как пойдет процедура. Было бы спекулятивно говорить о возможных мерах", – пояснила Адебар, отметив, что "ситуация находится под контролем генпрокуратуры ФРГ", передает "Интерфакс".

Накануне в МИД Германии заявили, что намерены воспользоваться механизмом введения "киберсанкций ЕС", когда Брюссель может ввести рестрикции за хакерские атаки в отношении члена Евросоюза. По мнению немецких правоохранителей, в 2015 г. хакер проник в компьютеры депутатов бундестага по заданию спецслужб РФ.

Тогда же было заявлено и о возможности введения санкций против Москвы из-за дела Хангошвили. В его убийстве подозревают россиянина, который якобы мог действовать по заданию Москвы.