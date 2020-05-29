Карательные меры по делу "хакеров" включат заморозку активов

Представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар подтвердила введение новых антироссийских санкций. При этом санкционные меры включают замораживание счетов и запрет на въезд в ЕС.

Речь идет о так называемых "киберсанкциях". Причиной очередного выпада в сторону России оказалась история пятилетней давности о нападении хакеров на немецкий парламент.

Теперь Берлин заявляет, что в этом преступлении участвовал русский хакер. Причем не простой, а якобы сотрудник ГРУ.

Согласно европейской традиции, Германия заявила о наличии «веских доказательств» причастности российской разведки к кибератаке на бундестаг. Однако предъявить их отказалась.

Из-за очередного необоснованного скандала вокруг спецслужб РФ немецкие власти намерены ввести против России "киберсанкций". Как пояснила Адебар в ходе брифинга, эти ограничительные меры подразумевают заморозку счетов, а также запрет на въезд в Евросоюз физлиц и компаний.

«Это процесс, который мы запускаем", – цитирует представительницы немецкого МИД «РИА Новости».

Ранее «Утро.ру» рассказывало о других попытках Германии прицепиться к России в поисках повода для введения санкций.