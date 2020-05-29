Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Берлин подтвердил введение новых санкций против России

Берлин подтвердил введение новых санкций против России
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Карательные меры по делу "хакеров" включат заморозку активов

Представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар подтвердила введение новых антироссийских санкций. При этом санкционные меры включают замораживание счетов и запрет на въезд в ЕС.

Речь идет о так называемых "киберсанкциях". Причиной очередного выпада в сторону России оказалась история пятилетней давности о нападении хакеров на немецкий парламент.

Теперь Берлин заявляет, что в этом преступлении участвовал русский хакер. Причем не простой, а якобы сотрудник ГРУ.

Согласно европейской традиции, Германия заявила о наличии «веских доказательств» причастности российской разведки к кибератаке на бундестаг. Однако предъявить их отказалась.

Из-за очередного необоснованного скандала вокруг спецслужб РФ немецкие власти намерены ввести против России "киберсанкций". Как пояснила Адебар в ходе брифинга, эти ограничительные меры подразумевают заморозку счетов, а также запрет на въезд в Евросоюз физлиц и компаний.

«Это процесс, который мы запускаем", – цитирует представительницы немецкого МИД «РИА Новости».

Ранее «Утро.ру» рассказывало о других попытках Германии прицепиться к России в поисках повода для введения санкций.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

COVID-19 становится слабее: последние новости о коронавирусе на 29 мая

Инфекция может стать сезонной, но при этом она теряет свою силу - главные новости о COVID-19 в России на пятницу в материале "Утро.ру"

Умерли 232 человека: актуальная статистика по коронавирусу в России на 29 мая

За все время эпидемии скончались 4374 россиянина

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей