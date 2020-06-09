Действовать ограничения начнут уже с 10 июня

Стало известно о планах Америки предложить новые санкции против России, Китая и Ирана. Об этом в эфире Fox Business заявил член Конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби.

"Да, предполагается, что это будет представлено завтра и будут подробно изложены новые санкции и внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану", – пояснил политик в эфире телеканала.

Стьюби также добавил, что эта инициатива связана с истечением срока оружейного эмбарго по Ирану. Республиканцы, уточнил сенатор, выступят и с предложением о запрете оказания финансовой помощи Ливану, передает телеканал "360".

Ранее, 8 июня, Министерство финансов США включило в список антииранских санкций еще 100 судов и транспортных компаний Ирана, пишет "Вечерняя Москва".

Также президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать новый законопроект, который был принят обеими палатами Конгресса. Речь идет о возможности вводить санкции в отношении китайских чиновников. Якобы они несут ответственность за притеснения уйгуров и других групп мусульман.