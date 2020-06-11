Американцы хотят объявить нашу страну "спонсором терроризма"

Республиканский исследовательский комитет озвучил желание ввести самые жесткие санкции против России, Китая и Ирана. Над новым списком ограничений для этих трех государств американские политики работали больше полутора лет.

Полный список их решений был представлен в докладе под названием "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам". Так, в числе тезисов есть и предложение о том, чтобы признать Россию "спонсором терроризма" и ввести против нее самые жесткие санкции. Как утверждают республиканцы, ранее подобные санкции еще не предлагались американским законодательством.

"Предложения включают отвечающие здравому смыслу, ориентированные на результат реформы для противодействия авторитарному влиянию в ООН, обеспечение того, чтобы помощь зарубежным государствам работала на продвижение США, американских ценностей", – прописано в докладе.

В общей сложности, политики США предложили больше 130 способов противодействия агрессивным противникам Америки в мире. Так, в пакет антироссийских санкций хотят добавить ограничения в отношении российского суверенного долга, представителей страны в иностранных государствах, нефтегазовых проектов.